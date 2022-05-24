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法盛：訂閱經濟是未來消費模式

名家專區 2022/05/24

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過去十年來，有愈來愈多的產業與公司開始以訂閱制作為獲利模式且通常大為成功。這種商業模式很容易理解：比起開發出一款明星商品一次性售出，企業透過定期提供新的內容，更個人化的服務或系統更新來提供價值，還能每

...

撰文 : Karen Kharmandarian 法盛投資管理公司聯屬投資管理公司Thematics資產管理資訊總監

欄名 : 名家觀點

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