法盛：訂閱經濟是未來消費模式 名家專區 2022/05/24 分享： 分享： 過去十年來，有愈來愈多的產業與公司開始以訂閱制作為獲利模式且通常大為成功。這種商業模式很容易理解：比起開發出一款明星商品一次性售出，企業透過定期提供新的內容，更個人化的服務或系統更新來提供價值，還能每 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Karen Kharmandarian 法盛投資管理公司聯屬投資管理公司Thematics資產管理資訊總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 ESG投資 監管趨成熟 2022/05/20 ESG投資 監管趨成熟 專訪 - 聯博王耀維：中國最佳投資時機 2022/05/19 聯博王耀維：中國最佳投資時機 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 2022/05/18 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 滯脹在重演 美股未跌完 2022/05/17 滯脹在重演 美股未跌完 安本精選三行業 性別平等增盈利 2022/05/13 安本精選三行業 性別平等增盈利 經濟 美國 美元 零售 軟件 媒體 AR 音樂 雲端 Netflix