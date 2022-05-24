【逆市繁榮】船運價漲6倍  航運股好鬼肥（第二版）

從2020年低點到2022年4月，滾裝船運價上漲6倍左右，同時，滾裝船新造船價格也大幅上漲，皆創歷史新高，行業進入繁榮期。



航運業繁榮背後有三大核心驅動力︰

一是中國汽車出口量大幅增長，尤其是對歐洲和南美，運距更長、運輸需求更快增長；

二是2021年中國新能源汽車出口量增長3倍以上，而電動汽車更大、更重，需要佔用滾裝船更多空間和載重噸；

三是新冠疫情引發港口擁堵，船舶周轉效率下降，有效運力供給減少。隨着疫情影響減弱、汽車缺芯緩解，預計2022和2023年全球汽車進出口量有望進一步增長。但是2022和2023年滾裝船運力年化增速僅1%左右，所以滾裝船運輸行業有望持續繁榮。

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