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美千年大旱 通脹火上加油

國際 22:34 2022/05/23

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通脹對美國企業的傷害，從美國近期股市表現得到反映，物價急升損公眾購買力，在跌市中企得較穩，被視為風中勁草的沃爾瑪（Walmart）等零售超市亦沽壓沉重。高通脹已持續一段時間，最常被提及的原因是俄烏戰爭，惟接下來還有一個值得注意的關鍵因素，恐為通脹火上加油－－美國的超級旱災。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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