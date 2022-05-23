美千年大旱 通脹火上加油 國際 22:34 2022/05/23 分享： 分享： 通脹對美國企業的傷害，從美國近期股市表現得到反映，物價急升損公眾購買力，在跌市中企得較穩，被視為風中勁草的沃爾瑪（Walmart）等零售超市亦沽壓沉重。高通脹已持續一段時間，最常被提及的原因是俄烏戰爭，惟接下來還有一個值得注意的關鍵因素，恐為通脹火上加油－－美國的超級旱災。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 小麥價格颷升 印度自身難保 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 2022/05/18 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 你可能感興趣 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 21:31 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 小麥價格颷升 印度自身難保 22:48 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 16:05 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 最新專欄文章 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 小麥價格飈升 印度自身難保 2022/05/20 小麥價格飈升 印度自身難保 國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 2022/05/19 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 糧食供求 旱災 極端天氣 水力 電力 經濟 氣候暖化 酷熱天氣 天氣 美國