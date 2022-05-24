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藍籌新貴值得買？

名家專區 2022/05/24

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恒指昨表現略為回軟，主要是科技股下滑，跌247點，收報20470點，成交金額1,051億元。美國將8隻中概股納入「預定摘牌名單」，令名單合計有148家公司，已不利投資氣氛。

另外，科技股回軟相信一定程度

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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