藍籌新貴值得買？ 名家專區 2022/05/24 分享： 分享： 恒指昨表現略為回軟，主要是科技股下滑，跌247點，收報20470點，成交金額1,051億元。美國將8隻中概股納入「預定摘牌名單」，令名單合計有148家公司，已不利投資氣氛。 另外，科技股回軟相信一定程度 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里受累疫情 上季料少賺3成 2022/05/23 阿里受累疫情 上季料少賺3成 交易講場 - 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 2022/05/21 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 交易講場 - 恒指有機會爆邊勿輕心 2022/05/20 恒指有機會爆邊勿輕心 交易講場 - 科技股盈利 現下行壓力 2022/05/19 科技股盈利 現下行壓力 交易講場 - 3大因素刺激港股表現 2022/05/18 3大因素刺激港股表現 疫情 中國 成交 基金 阿里巴巴 中芯國際（00981） 阿里健康（00241） 量度升幅 航運股 中國鋁業（02600）