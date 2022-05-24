「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索 名家專區 2022/05/24 分享： 分享： 內地救經濟已有共識，但怎麼救各有各說，有提用財政政策來救災的，有主張用貨幣政策來救火的，而提出「不惜代價救經濟」主張的北大教授黄益平，提出的對策是「發錢」。 黃益平的主張，是認為中國抗疫進入到第3年，很 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 省級黨代會登場 定地方經濟路向 2022/05/23 省級黨代會登場 定地方經濟路向 國情知聞 - 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 2022/05/21 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 國情知聞 - 重振貿易投資 穩「世界工廠」 2022/05/20 重振貿易投資 穩「世界工廠」 國情知聞 - 穩定居民槓桿 防趨勢性衰退 2022/05/19 穩定居民槓桿 防趨勢性衰退 國情知聞 - 央行新考題 防過度貶值 2022/05/18 央行新考題 防過度貶值 中國 經濟 人民幣 貨幣政策 財政政策 國家統計局 共同富裕