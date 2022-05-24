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「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索

名家專區 2022/05/24

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內地救經濟已有共識，但怎麼救各有各說，有提用財政政策來救災的，有主張用貨幣政策來救火的，而提出「不惜代價救經濟」主張的北大教授黄益平，提出的對策是「發錢」。

黃益平的主張，是認為中國抗疫進入到第3年，很

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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