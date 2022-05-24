美千年大旱 通脹火上加油

通脹對美國企業的傷害，從美國近期股市表現得到反映，物價急升損公眾購買力，在跌市中企得較穩、被視為風中勁草的沃爾瑪（Walmart）等零售超市亦沽壓沉重。高通脹已持續一段時間，最常被提及的原因是俄烏戰爭

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