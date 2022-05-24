  • 24°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美千年大旱 通脹火上加油

名家專區 2022/05/24

分享：

分享：

通脹對美國企業的傷害，從美國近期股市表現得到反映，物價急升損公眾購買力，在跌市中企得較穩、被視為風中勁草的沃爾瑪（Walmart）等零售超市亦沽壓沉重。高通脹已持續一段時間，最常被提及的原因是俄烏戰爭

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

美千年大旱 通脹火上加油
2022/05/23
美千年大旱 通脹火上加油
歐洲告別負利率 下半年急速加息？
2022/05/23
歐洲告別負利率 下半年急速加息？
國金札記 - 歐洲告別負利率 下半年急速加息？
2022/05/23
歐洲告別負利率 下半年急速加息？
國金札記 - 小麥價格飈升 印度自身難保
2022/05/20
小麥價格飈升 印度自身難保
國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫
2022/05/19
戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫
疫情 中國 經濟 美國 美元 零售 通脹 印度 電力 天然氣

上一篇文章

港府研閉環管理 迎領導人七一來港？

下一篇文章

「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版