美千年大旱 通脹火上加油 名家專區 2022/05/24 分享： 分享： 通脹對美國企業的傷害，從美國近期股市表現得到反映，物價急升損公眾購買力，在跌市中企得較穩、被視為風中勁草的沃爾瑪（Walmart）等零售超市亦沽壓沉重。高通脹已持續一段時間，最常被提及的原因是俄烏戰爭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 小麥價格飈升 印度自身難保 2022/05/20 小麥價格飈升 印度自身難保 國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 2022/05/19 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 疫情 中國 經濟 美國 美元 零售 通脹 印度 電力 天然氣