港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 名家專區 2022/05/24 分享： 分享： 今年是回歸25周年的大日子，中共中央總書記、國家主席習近平會否來港主持慶典，仍要視乎本港疫情。但有消息透露，港府高層已研究閉環管理方式，包括有機會與習接觸的高官，或要先自我隔離。 全球疫情爆發以來，習近 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 2022/05/23 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 有政戲 - 第二期5千元消費券 8月才落袋 2022/05/20 第二期5千元消費券 8月才落袋 有政戲 - 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 2022/05/19 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 有政戲 - 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 2022/05/18 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 有政戲 - 2司長留任機會高 今拍板設副司長 2022/05/17 2司長留任機會高 今拍板設副司長 習近平 傅流螢 中國 香港 政治 李家超 任命 疫情