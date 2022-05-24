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港府研閉環管理 迎領導人七一來港？

名家專區 2022/05/24

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今年是回歸25周年的大日子，中共中央總書記、國家主席習近平會否來港主持慶典，仍要視乎本港疫情。但有消息透露，港府高層已研究閉環管理方式，包括有機會與習接觸的高官，或要先自我隔離。

全球疫情爆發以來，習近

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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