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高估值績差易「彈散」!

名家專區 02:30 2022/05/24

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美股上周五尾市算是稍為回穩，令到本周初又出現憧憬式反彈。不過，沒有盈利和派息支持的概念股，在加息時代會隨着其不良業績而受壓。港股周一表現較差，恒指收市跌二百四十多點略超過1%，內地股市則小幅爭持，收市

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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