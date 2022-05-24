高估值績差易「彈散」!

美股上周五尾市算是稍為回穩，令到本周初又出現憧憬式反彈。不過，沒有盈利和派息支持的概念股，在加息時代會隨着其不良業績而受壓。港股周一表現較差，恒指收市跌二百四十多點略超過1%，內地股市則小幅爭持，收市

...