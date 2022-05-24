高估值績差易「彈散」! 名家專區 02:30 2022/05/24 分享： 分享： 美股上周五尾市算是稍為回穩，令到本周初又出現憧憬式反彈。不過，沒有盈利和派息支持的概念股，在加息時代會隨着其不良業績而受壓。港股周一表現較差，恒指收市跌二百四十多點略超過1%，內地股市則小幅爭持，收市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 純產油氣穩賺派高息! 2022/05/20 純產油氣穩賺派高息! 投資坐標 - 汽車下鄉利好客貨兩用車! 2022/05/18 汽車下鄉利好客貨兩用車! 投資坐標 - 除息前後操盤法 2022/05/17 除息前後操盤法 投資坐標 - 鞋履商翻身進高增長期 2022/05/13 鞋履商翻身進高增長期 投資坐標 - 大數據助政府抗疫顯實力! 2022/05/11 大數據助政府抗疫顯實力! 中國海洋石油（00883） 紫金礦業（02899） 阿里巴巴－SW（09988） 鷹美(國際)（02368） 鴻興印刷（00450） A股 美股 派息 派息比率 港股