【高息藍籌除淨】中移動明除息北水10億趕尾班車 同日另有15厘高息準藍籌除淨（第二版）

重磅藍籌科技股ATMXJ上周五勁彈後繼續整固，拖累恒指今早最多下跌約300點。資金炒股不炒市﹐車股及汽車零件股受惠國務院出台減徵汽車購置稅全綫勁彈以外，中移動 （00941） 、中海油 （00883） 等高息藍籌除淨前獲北水追捧，中移動今日淨吸資近10億元，為10個月來最多。

一如本欄早前分析，中移動、中海油A股現價分別較H股呈逾五成及七成溢價，為重磅AH股中差價最高之一。AH股每股派息相同計，北水趕在除息前南下買H股，股息率收益大提升。中移動明日（25/5）除息短綫強勢會後暫緩有待觀察，而同日除淨的還有超高息準藍籌東方海外 （00316） ，甫染藍即成藍籌高息之冠。

中移動末期息每股2.43元將於明日除淨，連同已宣派中期息全年派息4.06元，現價股息率約7.7厘，相對A股股息率僅約5.1厘，AH股股息率相差2.6個百分點，對長綫股息回報至關重要。

將於6月9日除息的中海油情況更誇張......

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