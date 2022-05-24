【星級名家】陳永陸：港股暫難脫上落市格局（不斷更新）

近日港股市場受累，恒指跌穿20000點水平左右，一文看清資深股評人陳永陸對股市看法：

5月23日

港股方面，雖然恒指在成交量不足下，一度跌穿20000點水平，但明顯所見，每逢回吐都有一定的承接力，反映港股表現不算太差。

「客觀條件上，港股亦暫難大突破向上，原因是目前市場都預了內地經濟面對下行壓力。」

但由於美國進入了加息周期……

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摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】

5月16日

香港資金外流不是今天才發生，尤其是這兩年，外資走錢的情況嚴重，恒指也因此由高位回吐逾3成多。

事實上，以3個月期資金計算，美元同業拆息較港元高於超過半厘，已足夠提供沽港元買美元套息誘因，因而觸發市場對走資的憂慮。

值得一點留意是，盡管不斷有言論指香港立國安法後令外資撤走，但實情是……

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5月10日

要知道，美國的利率政策並非一言堂，是由很多數據組合起來加以推算，而且不同財金官員也有不同的考量，故陳永陸認為：

「鮑威爾的鴿論也不能一錘定音」……

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5月3日

近日焦點在於A股及人民幣急回，是令港股回吐的導火綫。

一直以來，人民幣兌美元有明顯的息差，現在美國進入加息周期，而中國卻有經濟下行風險，本應可減息刺激經濟，問題是……

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