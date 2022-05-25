【國家級智囊】任澤平：3大建議助穩中國經濟增長（第三版）

國家統計局早前公布4月份零售、工業的經濟數據表現遜色，顯示出當前中國經濟下行力度擴大。國務院總理李克強於5月23日召開國務院常務會議（簡稱：國常會），進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。前國務院智囊、 星級分析師任澤平有3大建議，助國家穩住經濟。

國常會會議決定將實施6方面33項措施：

1.財政及相關政策：

2.金融政策；

3.穩產業鏈供應鏈；

4.促消費和有效投資；

5.保能源安全；

6.保障基本民生；

摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】

國家統計局公布4月份經濟指數出現變化，社會消費品零售總額按年跌11.1%，3月按年跌3.5%；工業經濟數據方面，4月規模以上工業增加值按年跌2.9%，3月按年增長5%；出口指數方面，4月出口按年增速從3月的14.7%降至3.9%。

中財辦副主任韓文秀曾提到重點，是抓緊謀劃和推出增量政策工具，「該出手時就會出手」，加上中共中央政治局於4月29日舉行會議提出「點燃希望，對穩增長、穩就業、房地產、平台經濟、資本市場、物流、供應鍊等都提法積極」。

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前國務院智囊、 星級分析師任澤平任澤平指出：「受長短期、國內外等因素疊加，4月經濟數據波動較大，而穩增長政策進入轟油門階段。」

以下為任澤平之三大政策建議：

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（第二版更新於17：03）

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房地產「市場底」待觀察

任澤平認為，當下房地產「政策底」已現，但「市場底」待觀察，主要看房地產銷售等先行指標。（見圖四）

M2指數回升

任澤平指出，4月份M2指數回升，此表明央行和商業銀行主動加大貨幣投放。社融持續下滑則表明企業和居民融資需求偏弱，寬貨幣向寬信用傳導需加力。（見圖三）

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（第三版更新於12：01）

製造業現 韌性

1至4月新基建相關行業，電氣機械（含光伏、新能源汽車電池等）和計算機等電子設備製造業（含5G等），合計佔製造業投資的19.8%，較去年全年的16.5%佔比有所上升。（見圖一）

（持續更新）

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