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美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？

國際 16:05 2022/05/27

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美國社會近月再掀起墮胎權爭議，主因最高法院就墮胎權一案的判決意見書草稿外洩。首席法官羅伯茨其後證實，最高法院有意推翻憲法墮胎權，大量民眾反對。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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