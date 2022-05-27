美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 國際 16:05 2022/05/27 分享： 分享： 美國社會近月再掀起墮胎權爭議，主因最高法院就墮胎權一案的判決意見書草稿外洩。首席法官羅伯茨其後證實，最高法院有意推翻憲法墮胎權，大量民眾反對。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 薩爾瓦多孕婦不幸流產 竟被判入獄30年 2022/05/11 薩爾瓦多孕婦不幸流產 竟被判入獄30年 美國最高法院擬推翻墮胎權 拜登促投票捍衛基本權利 2022/05/04 美國最高法院擬推翻墮胎權 拜登促投票捍衛基本權利 Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權 2022/01/22 Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權 德州禁懷孕6周後墮胎 強姦亂倫成孕無豁免 2021/09/02 德州禁懷孕6周後墮胎 強姦亂倫成孕無豁免 巴西10歲女童因姦成孕 遭反墮胎人士公開個人資料 2020/08/19 巴西10歲女童因姦成孕 遭反墮胎人士公開個人資料 你可能感興趣 薩爾瓦多孕婦不幸流產 竟被判入獄30年 13:30 2022/05/11 薩爾瓦多孕婦不幸流產 竟被判入獄30年 美國最高法院擬推翻墮胎權 拜登促投票捍衛基本權利 11:03 2022/05/04 美國最高法院擬推翻墮胎權 拜登促投票捍衛基本權利 Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權 09:05 2022/01/22 Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權 最新專欄文章 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 2022/05/21 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 2022/05/14 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 2022/05/07 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 人權 懷孕 美國 非法墮胎 愛爾蘭