【內銀點睇？】基金經理分享 如何挑選內銀股

人行在5月20日再次下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR），降幅為15個基點，為時隔4個月後，再度下調LPR。另一方面，5月16日中國人民銀行開展了1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.85%，與上月持平。

對於內地下調LPR對內銀是否有影響，宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理方君明在接受《投資理財周刊》專訪時表示，中國的利率周期與美國等歐美國家不同，所以內銀的撥備率一向都高於一般水平，會有隱藏盈利，所以對內銀實際盈利水平影響料不太大。

方君明認為減息對於穩經濟是必須的，但相信，內地政府不會希望因為減息而大幅影響內銀盈利，所以早前已經下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，相信這次減息對內銀盈利影響不會太大。

內銀的估值比較可點擊下圖查看。

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內銀當中，個別銀行資產質素良莠不齊，該如何挑選內銀呢？方君明表示，可以留意內銀的股本回報率（ROE）和經營模式。「個別內銀表現特別好，ROE比一般銀行好，有自己成功的經營模式和管理層，可以拉動ROE和資金，盈利亦相應增長，可以留意一些股價跌幅少，派息率高的銀行。」

券商給予內銀的目標價可點擊下圖查看。

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4月中旬，在招行 （03968） 掌舵9年的田惠宇突然遭免去行長及董事職務，引發股價曾急跌逾1成。

對於銀行更換管理層，方君明認為，個別銀行更換管理層，現階段外界不會知道銀行的管理方針是否有變，始終要等業績公布時，才知道是否對銀行核心業務有影響。

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