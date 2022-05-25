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【熊市攻略】4個方法應對熊局 穩中求勝

財金猛人追蹤 08:11 2022/05/25

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近期各類資產跌幅超過預期，尤其股票與債券齊下跌，打破傳統觀點認為兩者走勢多數呈相反的講法。市場情緒變得悲觀，甚至有投資者認為，熊市出現即等於全球經濟開始衰退。

港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁

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簡單講，市場可分為升、跌兩大階段，並用牛、熊兩種動物做比喻。前者指市場上升，牛氣衝天的意思；後者則是形容跌市的時候。通常，某類資產（一般以股票做參考），跌幅超過20%，便可視為熊市出現。

由年初至今，標普500指數輾轉下跌約18%，技術上雖然未正式進入熊市，但都非常接近，而納指（即「科技股」）則已下跌超過20%，美國20年期以上的國債也由最高位到現時下跌超過了26%，連最貼近我們的恒指，由上年2月至今的跌幅甚至達40%，所以，市場整體走勢已處於熊市階段。

但投資者無須為此過分悲觀，熊市固然對市場有重大影響，但卻是正常的市場回調現象。參考美股過往100年的歷史數據，市場每4年便有一次熊市。雖然在定義上，熊市一般會出現20%調整，但是如統計過往26次的熊市歷史數據，平均跌幅達36%，而歷史最高跌幅則達62%（1931年），其次是52%（2008年）。

通常，熊市平均歷時約10個月的時間，而今次熊市回調，由年初至今市場其實已渡過了5個半月的時間，如果投資者依然對今次熊局感到迷惘，可以參考以下4個應對方法：

1. 穩陣腳勿過度交易

部分投資者可能會將回調視為一個儲貨機會，但參考美國股票波幅指數（VIX），以2008年及2020年的熊市波幅指數做比較，都較平均的高出約1倍，即表示熊市期間的市場波動性極強，升跌幅度快及差距大，除非確保自己可每分鐘密切監視市場變化，以及可精準做買賣，否則不建議一般投資者在熊市做太多交易。

2. 審視風險胃納及槓桿

如想在熊市期間不被波幅｢震走｣ ，同時保持一個長線投資的話，投資者要留意......

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撰文 : 投資理財周刊 財來智有方

欄名 : 財來智有方

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