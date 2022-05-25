潤藥價偏低 政策促增長 名家專區 2022/05/25 分享： 分享： 內地股市昨日重創，國企指數亦跌穿6900點，但香港回歸25周年在即，小心大戶下個月借勢挾淡倉！至於中央政策在疫情下加快向醫藥、生物等領域傾斜，華潤醫藥（03320）加快新冠藥、植物藥等發展力度，其估值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 2022/05/24 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 中字股實力談 - 中遠趁平買 運費繼續升 2022/05/24 中遠趁平買 運費繼續升 中字股實力談 - 【跌市強股】港股受制下降軌 航運股逆水行舟（第五版） 2022/05/23 【跌市強股】港股受制下降軌 航運股逆水行舟（第五版） 中字股實力談 - 新業務壯大 中興可入貨 2022/05/21 新業務壯大 中興可入貨 中字股實力談 - 【突破！】港股突破下降軌直逼50綫（第四版） 2022/05/20 【突破！】港股突破下降軌直逼50綫（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 華潤醫藥（03320） 人民幣