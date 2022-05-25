潤藥價偏低 政策促增長

內地股市昨日重創，國企指數亦跌穿6900點，但香港回歸25周年在即，小心大戶下個月借勢挾淡倉！至於中央政策在疫情下加快向醫藥、生物等領域傾斜，華潤醫藥（03320）加快新冠藥、植物藥等發展力度，其估值

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