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瑞士百達：加強防禦 對抗通脹

名家專區 2022/05/25

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全球經濟周期目前正受三大獨立衝擊的影響：貨幣政策收緊、能源危機以及受中國內地「清零」政策影響而前景蒙上陰影的中國經濟。因此，全球流動性正在萎縮，主要指標均指向經濟迅速放緩。

我們已經度過因供應短缺問題造

...

撰文 : 譚思德（Alexandre Tavazzi） 瑞士百達財富管理全球策略師兼首席投資官

欄名 : 名家觀點

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疫情 中國 經濟 美國 美元 人民幣 通脹 貨幣政策 加息 投資策略

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