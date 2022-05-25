瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 名家專區 2022/05/25 分享： 分享： 全球經濟周期目前正受三大獨立衝擊的影響：貨幣政策收緊、能源危機以及受中國內地「清零」政策影響而前景蒙上陰影的中國經濟。因此，全球流動性正在萎縮，主要指標均指向經濟迅速放緩。 我們已經度過因供應短缺問題造 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 譚思德（Alexandre Tavazzi） 瑞士百達財富管理全球策略師兼首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 2022/05/24 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 ESG投資 監管趨成熟 2022/05/20 ESG投資 監管趨成熟 專訪 - 聯博王耀維：中國最佳投資時機 2022/05/19 聯博王耀維：中國最佳投資時機 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 2022/05/18 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 滯脹在重演 美股未跌完 2022/05/17 滯脹在重演 美股未跌完 疫情 中國 經濟 美國 美元 人民幣 通脹 貨幣政策 加息 投資策略