瑞士百達：加強防禦 對抗通脹

全球經濟周期目前正受三大獨立衝擊的影響：貨幣政策收緊、能源危機以及受中國內地「清零」政策影響而前景蒙上陰影的中國經濟。因此，全球流動性正在萎縮，主要指標均指向經濟迅速放緩。

我們已經度過因供應短缺問題造

...