穩定幣爆煲 央行審視風險 國際 22:40 2022/05/24 分享： 分享： 與美元1比1掛鈎的算法穩定幣UST脫勾，導致幣值跌超過99%，被形容為幣圈版雷曼事件。加密資產出現如此急勁跌勢，會否像雷曼事件般引發系統性金融危機？歐洲央行昨出了一份報告，未有給出確切解答，但羅列不少有意思的數據及相關考慮點。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 小麥價格颷升 印度自身難保 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 2022/05/18 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 你可能感興趣 美千年大旱 通脹火上加油 22:34 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 21:31 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 小麥價格颷升 印度自身難保 22:48 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 最新專欄文章 國金札記 - 美千年大旱 通脹火上加油 今日 美千年大旱 通脹火上加油 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國金札記 - 小麥價格飈升 印度自身難保 2022/05/20 小麥價格飈升 印度自身難保 虛擬貨幣 貨幣政策 經濟 區塊鏈 歐洲 歐洲央行 比特幣