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穩定幣爆煲 央行審視風險

國際 22:40 2022/05/24

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與美元1比1掛鈎的算法穩定幣UST脫勾，導致幣值跌超過99%，被形容為幣圈版雷曼事件。加密資產出現如此急勁跌勢，會否像雷曼事件般引發系統性金融危機？歐洲央行昨出了一份報告，未有給出確切解答，但羅列不少有意思的數據及相關考慮點。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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