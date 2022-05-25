拯救經濟 發錢還是發券？ 名家專區 2022/05/25 分享： 分享： 「發錢還是發券」，其實就是為救經濟，是跟澳門發現金還是學香港發消費券，在中國成了熱門話題，這話題早前還在經濟界中爭論，這兩天開始有網上問答和投票，成了更大範圍的討論。 「發錢還是發券」之議，在中國經濟界 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索 2022/05/24 「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索 國情知聞 - 省級黨代會登場 定地方經濟路向 2022/05/23 省級黨代會登場 定地方經濟路向 國情知聞 - 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 2022/05/21 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 國情知聞 - 重振貿易投資 穩「世界工廠」 2022/05/20 重振貿易投資 穩「世界工廠」 國情知聞 - 穩定居民槓桿 防趨勢性衰退 2022/05/19 穩定居民槓桿 防趨勢性衰退 疫情 中國 經濟 人民幣 地產 國債