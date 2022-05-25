拯救經濟 發錢還是發券？

「發錢還是發券」，其實就是為救經濟，是跟澳門發現金還是學香港發消費券，在中國成了熱門話題，這話題早前還在經濟界中爭論，這兩天開始有網上問答和投票，成了更大範圍的討論。

「發錢還是發券」之議，在中國經濟界

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