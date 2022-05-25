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文體旅局長人選 霍啟剛大熱？

盼用新穎思維 看待藝術發展

名家專區 2022/05/25

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中央力挺香港成中外文化藝術交流中心，國家主席習近平七一若然來港，料將出席香港故宮文化博物館的開幕禮。文化藝術界中人也關心，新設的文化體育及旅遊局，未來局長是誰？

據官場及政圈消息，立法會體育、演藝、文化

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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