文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 盼用新穎思維 看待藝術發展 名家專區 2022/05/25 分享： 分享： 中央力挺香港成中外文化藝術交流中心，國家主席習近平七一若然來港，料將出席香港故宮文化博物館的開幕禮。文化藝術界中人也關心，新設的文化體育及旅遊局，未來局長是誰？ 據官場及政圈消息，立法會體育、演藝、文化 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 2022/05/24 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 有政戲 - 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 2022/05/23 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 有政戲 - 第二期5千元消費券 8月才落袋 2022/05/20 第二期5千元消費券 8月才落袋 有政戲 - 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 2022/05/19 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 有政戲 - 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 2022/05/18 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 民政事務局 商務及經濟發展局 團結香港基金 故宮 霍啟剛 黃元山 大灣區 發展局