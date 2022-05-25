【中概股退市危機】SEC為中美審計談判定11月「死綫」 大型中概股退市風險最高

中概股由美退市前景仍然陰晴不定，盡管中美監管機構進行多輪雙邊談判，惟美國證監會（SEC）高層最新仍表明談判「仍然存在重大問題」，並首次提出今年11月底為中美審計監管談判的「死綫」，若未能解決分歧則200多家中概股或提前在2023年初遭除牌。

SEC的最後說法，反映參眾兩院議員推動加快迫使中概股由美退市漸成共識，中概股3年不符審計監管要求退市規定或縮短至2年。另中方以部份企業持有敏感資料事涉國家安全為考慮，SEC高層更首次提出終局可能是讓部份中方不讓公開審計底稿的中概股退市，其他能遵守審計監管要求的公司留下。如此則持有數以億計用戶大數據的阿里巴巴（09988）、京東（09618）等龍頭科企，退市風險最大。

最近開腔的為SEC國際事務主管Y J Fischer，昨出席公開場合發言時直指中美審計談判仍存重大問題有待處理，並首次提出雙方如未能在11月22日前達成協議，中概股難逃由美股退市命運。

他所指在是《外國公司問責法案》規定外國企業3個財年不符美國上市審計監察要求退市，縮短至2年的修訂法案，已獲參眾兩院通過......

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