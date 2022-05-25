  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股退市危機】SEC為中美審計談判定11月「死綫」 大型中概股退市風險最高（第二版）

名家專區 16:20 2022/05/25

分享：

分享：

中概股由美退市前景仍然陰晴不定，盡管中美監管機構進行多輪雙邊談判，惟美國證監會（SEC）高層最新仍表明談判「仍然存在重大問題」，並首次提出今年11月底為中美審計監管談判的「死綫」，若未能解決分歧則200多家中概股或提前在2023年初遭除牌。

SEC的最後說法，反映參眾兩院議員推動加快迫使中概股由美退市漸成共識，中概股3年不符審計監管要求退市規定或縮短至2年。另中方以部份企業持有敏感資料事涉國家安全為考慮，SEC高層更首次提出終局可能是讓部份中方不讓公開審計底稿的中概股退市，其他能遵守審計監管要求的公司留下。如此則持有數以億計用戶大數據的阿里巴巴（09988）、京東（09618）等龍頭科企，退市風險最大。

最近開腔的為SEC國際事務主管Y J Fischer，昨出席公開場合發言時直指中美審計談判仍存重大問題有待處理，並首次提出雙方如未能在11月22日前達成協議，中概股難逃由美股退市命運。

他所指在是《外國公司問責法案》規定外國企業3個財年不符美國上市審計監察要求退市，縮短至2年的修訂法案，已獲參眾兩院通過......

    點擊圖片放大
    +5
    +4

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【高息藍籌除淨】中移動今除息續炒上 北水轉戰中海油戰意濃（第三版）
今日
【高息藍籌除淨】中移動今除息續炒上 北水轉戰中海油戰意濃（第三版）
【恒指季檢】京東恒指比重大增逆市曾漲3% 新貴四小龍哪家最受惠?（第二版）（附資金流向分析）
2022/05/23
【恒指季檢】京東恒指比重大增逆市曾漲3% 新貴四小龍哪家最受惠?（第二版）（附資金流向分析）
【人行降息】人行急降LPR利率減房貸息 內銀即受惠內房後勁不繼（第二版）
2022/05/21
【人行降息】人行急降LPR利率減房貸息 內銀即受惠內房後勁不繼（第二版）
【綠債破發】綠債短炒失利 長揸收息無得輸（第二版）
2022/05/20
【綠債破發】綠債短炒失利 長揸收息無得輸（第二版）
【恒指季檢】京東港股佔比升逾八成流通量增 恒指比重料倍升（第二版）
2022/05/20
【恒指季檢】京東港股佔比升逾八成流通量增 恒指比重料倍升（第二版）
宏觀分析 港股 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 除牌 大數據 審計 美股

上一篇文章

【高息藍籌除淨】中移動今除息續炒上 北水轉戰中海油戰意濃（第三版）

下一篇文章

3大指標反映二手市場承接力仍強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版