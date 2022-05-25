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【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析

研究報告 22:11 2022/05/25

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人民幣近月弱勢，成為資本市場焦點。受美國聯儲局接連加息帶動，美滙指數走高，人民幣兌美元滙價續走弱。對於人民幣短期走勢，平安證券認為，年內人民幣對美元匯率進一步貶值空間有限。

平安證券估計，今年底美元兌人民幣匯率的上限或在6.85左右，年內最高值有可能突破這一水平，但「破7」這個關鍵點仍然較難突破。事實上，人民幣滙價在月中於6.8水平初步喘定，並在這水平逐步反彈，曾升穿6.65水平。

平安證券指數，可以從4個因素判斷人民幣未來水平。

1. 美元再上衝動有限

美滙指數自今年2月以來加速攀升，是本輪人民幣匯率急貶的重要催化因素。但預期驅動美元進一步上升的動能已經不強。

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欄名 : 大行有路捉

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