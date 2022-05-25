【賭業危機】曾令海洋公園起死回生 盛智文新招能救永利澳門？

內地今波疫情尚未結束，國家移民局新近重申不鼓勵出國旅遊，澳門賭業躺著中槍。市場預期澳門博彩收入低迷將持續，在復甦前景晦暗難明，即使手頭現金夠撐3年，由盛智文出任非執行主席的永利澳門 （01128） 也要出招救亡，並首先公司管理層9折出糧，餘下1成改採取換股計劃，多名董事亦身先士卒打折出糧換股，單計董事薪金預計可節省大量現金開支。六大濠賭股同陷危機中，永利澳門表現似乎最為踏實。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

；

港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁】



欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...