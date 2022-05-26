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【賭業危機】曾令海洋公園起死回生 盛智文新招能救永利澳門？（第二版）

財金猛人追蹤 15:51 2022/05/26

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內地今波疫情尚未結束，國家移民局新近重申不鼓勵出國旅遊，澳門賭業躺著中槍。市場預期澳門博彩收入低迷將持續，在復甦前景晦暗難明，即使手頭現金夠撐3年，由盛智文出任非執行主席的永利澳門 （01128） 也要出招救亡，並首先公司管理層9折出糧，餘下1成改採取換股計劃，多名董事亦身先士卒打折出糧換股，單計董事薪金預計可節省大量現金開支。六大濠賭股同陷危機中，永利澳門表現似乎最為踏實。

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港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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