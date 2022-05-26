【內房前瞻】下半年內房銷售迎「蜜月期」？板塊估值有望修復（第三版）

中央穩增長政策陸續出台，利好中國房地產行業，其一是人行於5月20日公布貸款市場報價利率（LPR），5年期以上LPR減幅高於預期，由4.6厘下調至4.45厘這意味着，房地產最壞的時間已過？展望後市，市場回暖仍需時日，平安證券卻認為二季度末、三季度初為樓市企穩的重要觀察窗口期。

對於內房板塊投資前景，該行指出，當前行業下行壓力和房企資金風險仍存。不過，今年下半年內房行業有望逐步迎來政策寬鬆，與銷售復甦的蜜月期，板塊估值有望逐步修復。

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摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】

值得留意是，短期受益政策放鬆、毛利率改善，且中長期有望搶佔市場份額的強運營、高信用企業，如萬科企業 （02202） 、保利發展（滬：600048）、金地集團（滬：600383）、招商蛇口（深 ：001979），以及濱江集團（深：002244）。此外，一類內房企基本面有一定支撐、政策具博弈彈性的，如新城控股（滬：601155） 及中南建設（深：000961）。

上述要點可從土地拍賣開始說起。今年各城市的土拍規則優化，這些城市集中供地，主要採用「限地價、限房價、搖號一次性報價」競拍方式，並延續不設競配建做法，逐步退出土拍要求。

其中，14城市首批集中供地規模佔全年計劃12%，較2021年的27%首批集中供地規模佔比下滑。究其原因，主要受2022年供地批次增加影響。

（第二版更於12：19 ）

在供應土地中，偏向中心地區，如廈門和南京等成為今年首批集中供地中心區，其土地數量較2021年第三批明顯提升，分別達50%及63%。該行指出，供地位置、涉及區位、起拍價、銷售限價等多個方面，較前期有所改善。

盡管土地拍賣規則優化及供地質量，在這兩方面下有所提升，但報告數據顯示，18區城市整體流拍率未有明顯改善。據報告數據顯示，18個城市整體流拍率為17%，高於2021年第三批（13%），溢價率略高於2021年第三批（3%）。

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（第三版更新於16：10）

當下土地拍賣平淡核心問題，仍歸咎於融資渠道不順暢及銷售續承壓等兩大問題。第一、融資不順暢。由於個別房企信用事件，且縮表影響可申請開發貸款額度，及金融機構資金投資態度依舊謹慎，可留意今年1至4月房企整體到位資金和國內貸款。（見下圖）；第二、銷售續承壓。（持續更新）

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