【中國智造】比亞迪升返歷史高 瑞信看368元（第二版）

比亞迪 （01211） 近期受惠銷售表現佳及內地復工復產概念，股價表現強勁。公司基本面亦有增強，造車技術再次提升，近日發布了電池車身一體化技術及首款應用了該技術的車型。瑞信看好新車有助改善比亞迪的產品組合及毛利率。

6月10日比亞迪逆市衝高，現升4.7%，報314元，距離2021年10月歷史高位324.6元僅差11元。

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內地新一輪的疫情對比亞迪的銷情影響較其他車企輕微，且5月中開始已現強勁復甦。公司5月汽車銷量11.5萬輛，按年增148%，銷量創單月歷史新高。瑞信予比亞迪「跑贏大市」評級，目標價368港元。

新技術車型熱銷 瑞信：可與Tesla競爭

除銷量報捷，比亞迪的技術升級也是股價催化劑。首先，公司的電池技術獲Tesla（美：TSLA）青睞，比亞迪執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波接受內媒訪問時透露，比亞迪會為特斯拉提供電池，並稱現在和馬斯克（Elon Musk）已是好朋友。交銀國際指，這是比亞迪首次確認與特斯拉業務合作關係。詳見：【摩笛拒奏】王傳福要比亞迪當「快魚」兼供貨Tesla 大摩唔受落予超低目標價

另一方面，比亞迪造車技術也升級，有助改善公司產品組合。公司5月20日發布了CTB（Cell To Body）電池車身一體化技術及首款搭載了CTB技術的e平台3.0車型「海豹」。相比起目前主流使用的CTP（Cell To Pack）技術，電池包獨立於車架之外，CTB技術將電池上蓋與車身地板進一步合二為一，動力電池系統既是能量體，也是結構件。瑞信指出，這種融合簡化了車身結構和生產工藝，從而降低成本，提高安全性和擴大車輛空間。

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「海豹」已正式開啟預售，預售價格為21.28至28.98萬元（人民幣‧下同）。市場反應熱烈，首日發布後7小時已收到預售訂單達22,637輛。報告中稱，瑞信指出，「海豹」作為比亞迪首款採用CTB技術的產品，將直接與特斯拉Model3、小鵬汽車 （09868） 的小鵬P7、飛躍C01等競爭。比亞迪管理層「海豹」指導月銷量約20,000輛。鑑於公司價格相近的「漢」EV轎車毛利率超過30%，瑞信預計「海豹」將為比亞迪的產品組合和利潤率做出積極貢獻。

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