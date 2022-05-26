【中國智造】比亞迪技術又升級 瑞信：新車與特斯拉競爭

比亞迪 （01211） 近期受惠銷售表現佳及內地復工復產概念，股價表現強勁。公司基本面亦有增強，造車技術再次提升，近日發布了電池車身一體化技術及首款應用了該技術的車型。瑞信看好新車有助改善比亞迪的產品組合及毛利率。

比亞迪5月20日發布了CTB（Cell To Body）電池車身一體化技術及首款搭載了CTB技術的e平台3.0車型「海豹」。相比起目前主流使用的CTP（Cell To Pack）技術，電池包獨立於車架之外，CTB技術將電池上蓋與車身地板進一步合二為一，動力電池系統既是能量體，也是結構件。瑞信指出，這種融合簡化了車身結構和生產工藝，從而降低成本，提高安全性和擴大車輛空間。

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