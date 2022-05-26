SEC高層預警 中概提早出局 名家專區 2022/05/26 分享： 分享： 中美監管機構近月就跨境上市審計監管合作加緊進行磋商，惟中概股由美退市前景仍然陰晴不定。美國證監會（SEC）高層最新表明談判「仍然存在重大問題」，並首次提出今年11月底為雙邊談判的「死綫」。若屆時未能解 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 透視中港美 - 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 2022/05/24 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 透視中港美 - 美股跌市 百年不遇？ 2022/05/23 美股跌市 百年不遇？ 透視中港美 - 人行連環降息 救市目標清晰 2022/05/21 人行連環降息 救市目標清晰 透視中港美 - 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 2022/05/20 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 中國 美國 成交 IPO 證監會 香港交易所（00388） 理想汽車—W（02015） 京東集團—SW（09618） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868）