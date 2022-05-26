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SEC高層預警 中概提早出局

名家專區 2022/05/26

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中美監管機構近月就跨境上市審計監管合作加緊進行磋商，惟中概股由美退市前景仍然陰晴不定。美國證監會（SEC）高層最新表明談判「仍然存在重大問題」，並首次提出今年11月底為雙邊談判的「死綫」。若屆時未能解

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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