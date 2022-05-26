中藥穩增長 政策送春風

中港兩地股市昨日回穩，香港進入回歸25年倒數，過去港股在重要回歸年的6、7月都出現升市，未來兩個月值得憧憬，政策股依然是首選，如中央要求發揮中醫藥獨特優勢，中國中藥（00570）的核心業務又踏入高增長

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