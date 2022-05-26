中藥穩增長 政策送春風 名家專區 2022/05/26 分享： 分享： 中港兩地股市昨日回穩，香港進入回歸25年倒數，過去港股在重要回歸年的6、7月都出現升市，未來兩個月值得憧憬，政策股依然是首選，如中央要求發揮中醫藥獨特優勢，中國中藥（00570）的核心業務又踏入高增長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 2022/05/25 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 中字股實力談 - 潤藥價偏低 政策促增長 2022/05/25 潤藥價偏低 政策促增長 中字股實力談 - 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 2022/05/24 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 中字股實力談 - 中遠趁平買 運費繼續升 2022/05/24 中遠趁平買 運費繼續升 中字股實力談 - 【跌市強股】港股受制下降軌 航運股逆水行舟（第五版） 2022/05/23 【跌市強股】港股受制下降軌 航運股逆水行舟（第五版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 中藥 中國中藥（00570） 人民幣 板塊