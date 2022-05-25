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烏戰要終結 割地唯一出路？

國際 22:06 2022/05/25

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在外交界地位崇高、被譽為國際政治理論大師的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）就烏克蘭戰爭發表意見，認為西方應迫使烏克蘭接受和談，烏克蘭應該讓出部分領土，回到均勢，終止戰爭。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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