烏戰要終結 割地唯一出路？ 國際 22:06 2022/05/25 分享： 分享： 在外交界地位崇高、被譽為國際政治理論大師的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）就烏克蘭戰爭發表意見，認為西方應迫使烏克蘭接受和談，烏克蘭應該讓出部分領土，回到均勢，終止戰爭。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 穩定幣爆煲 央行審視風險 今日 穩定幣爆煲 央行審視風險 小麥價格颷升 印度自身難保 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 你可能感興趣 穩定幣爆煲 央行審視風險 今日 22:13 穩定幣爆煲 央行審視風險 小麥價格颷升 印度自身難保 22:48 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 美千年大旱 通脹火上加油 22:34 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 最新專欄文章 穩定幣爆煲 央行審視風險 今日 穩定幣爆煲 央行審視風險 國金札記 - 穩定幣爆煲 歐央審視風險 今日 穩定幣爆煲 歐央審視風險 國金札記 - 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/24 美千年大旱 通脹火上加油 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 地緣政治 戰爭 外交 軍事 烏克蘭 歐洲 政治 俄羅斯盧布 俄羅斯 普京