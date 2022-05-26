新盤熱賣 樓市旺勢延續 名家專區 11:00 2022/05/26 分享： 分享： 受到第5波疫情影響，新盤銷售一度遭剎停。隨社交距離措施鬆綁，積壓一整季的購買力開始釋放，一手市場表現理想，推高本月一手成交。而在各種利好因素帶動下，相信樓市旺勢會延續。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤賣得快好世界 2022/05/17 新盤賣得快好世界 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 2022/05/14 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 你可能感興趣 新盤賣得快好世界 14:30 2022/05/17 新盤賣得快好世界 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 13:06 2022/05/14 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 最新專欄文章 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 息口極低變偏低 樓價可企穩 2022/05/14 息口極低變偏低 樓價可企穩 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 2022/04/26 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 代理商 招標 豪宅 壽臣山 一手市場 發展商