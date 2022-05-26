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新盤熱賣 樓市旺勢延續

名家專區 11:00 2022/05/26

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受到第5波疫情影響，新盤銷售一度遭剎停。隨社交距離措施鬆綁，積壓一整季的購買力開始釋放，一手市場表現理想，推高本月一手成交。而在各種利好因素帶動下，相信樓市旺勢會延續。

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欄名 : 樓市分析

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