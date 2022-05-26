昨日繼續有新盤開售，銷情理想，原因之一相信提供充足兩房或以下的上車盤有關。地產站訪問發展商之一信置（00083）副主席黃永光時，他提到逾7成屬年輕買家，不乏首置者，為市場注下強心針。

本月首23天 售

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