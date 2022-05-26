3房新盤 需時消化 名家專區 2022/05/26 分享： 分享： 昨日繼續有新盤開售，銷情理想，原因之一相信提供充足兩房或以下的上車盤有關。地產站訪問發展商之一信置（00083）副主席黃永光時，他提到逾7成屬年輕買家，不乏首置者，為市場注下強心針。 本月首23天 售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 3大指標反映二手市場承接力仍強 2022/05/25 3大指標反映二手市場承接力仍強 專家樓論 - 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 專家樓論 - 二手樓市 要睇實呢個數據 2022/05/24 二手樓市 要睇實呢個數據 專家樓論 - 最貴舖租地段 飲食業回歸 2022/05/23 最貴舖租地段 飲食業回歸 專家樓論 - 半年10按盤 銀主貨惹關注 2022/05/20 半年10按盤 銀主貨惹關注 發展商 物業 地產 中原地產 美聯物業 上車盤 黃永光 柏瓏I 瀚名 柏瓏II