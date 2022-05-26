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經濟危急關頭 重建「一個中心」

名家專區 2022/05/26

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經濟滑落，救市緊迫，從中央到地方不斷釋出穩增長政策。國務院推完「33條」一籃子政策，又罕有召開10萬人規模大會，要求以政策合力穩住經濟大盤，被視為吹響「統一思想，全力救市」的集結號。

昨天國務院總理李克

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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