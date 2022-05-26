李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 名家專區 2022/05/26 分享： 分享： 候任特首李家超忙於組班，知情者表示，要尋覓3司15局，再加3名副司長，合共21位主要官員並非易事，過程中也有「食檸檬」（即遭人拒絕）。李家超月底赴京接受正式任命時，預料進一步確定相關人選。 李月底赴京 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 2022/05/25 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 有政戲 - 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 2022/05/24 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 有政戲 - 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 2022/05/23 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 有政戲 - 第二期5千元消費券 8月才落袋 2022/05/20 第二期5千元消費券 8月才落袋 有政戲 - 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 2022/05/19 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 傅流螢 林鄭月娥 李家超 任命 特首選舉 政治 發展局 財政司