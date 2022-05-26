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李家超忙組班 過程曾「食檸檬」

名家專區 2022/05/26

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候任特首李家超忙於組班，知情者表示，要尋覓3司15局，再加3名副司長，合共21位主要官員並非易事，過程中也有「食檸檬」（即遭人拒絕）。李家超月底赴京接受正式任命時，預料進一步確定相關人選。

李月底赴京

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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