  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 00:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【穩經濟大盤】推動經濟回正軌  留意3方面寬鬆措施

研究報告 23:50 2022/05/26

分享：

分享：

在國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施後，周三（25日）下午迅即召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策。國務院總理李克強在會議指出，3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人參加或收聽收看，按照全國2844個區縣計算，會議規模超過10萬人，規模罕見。

李克強提出6方面措施，推動經濟回歸正常軌道。包括：

1. 採取有力措施，穩市場主體、保就業、保民生
2. 千方百計的擴大就業
3. 穩定糧食、能源和產業鏈供應鏈
4. 促進消費恢復和擴大有效投資
5. 努力穩住外貿、外資
6. 切實做好民生保障

民生證券指出，「穩增長」貫穿於開年以來諸多會議以及政策之中，對於年內穩增長政策取向，市場從未懷疑。而日前「5.23國常會」給出穩經濟一攬子政策，共有33條措施，幾乎覆蓋所有穩增長領域。到「5.25穩住經濟大盤會議」，具體的穩增長細則並未超越33項措施。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

保就業 就業 經濟 地產 外資 人民幣 李克強 基建

上一篇文章

【快將收息】30隻高息股未來一周除淨 息率最高17厘

下一篇文章

【股市掘金】穩增長再加碼 基建板塊看俏（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版