【穩經濟大盤】推動經濟回正軌  留意3方面寬鬆措施

在國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施後，周三（25日）下午迅即召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策。國務院總理李克強在會議指出，3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人參加或收聽收看，按照全國2844個區縣計算，會議規模超過10萬人，規模罕見。

李克強提出6方面措施，推動經濟回歸正常軌道。包括：

1. 採取有力措施，穩市場主體、保就業、保民生

2. 千方百計的擴大就業

3. 穩定糧食、能源和產業鏈供應鏈

4. 促進消費恢復和擴大有效投資

5. 努力穩住外貿、外資

6. 切實做好民生保障

民生證券指出，「穩增長」貫穿於開年以來諸多會議以及政策之中，對於年內穩增長政策取向，市場從未懷疑。而日前「5.23國常會」給出穩經濟一攬子政策，共有33條措施，幾乎覆蓋所有穩增長領域。到「5.25穩住經濟大盤會議」，具體的穩增長細則並未超越33項措施。

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