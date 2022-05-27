【穩經濟大盤】海通國際陳彥甫：內房將迎整合潮

中國內地為應對自上海疫情爆發後，經濟所面臨的下行壓力，提出將由6方面，33條穩增長措施，去確保中國經濟在第二季可以取得正增長，其中包括因城施策，支持剛性和改善性住房需求。

對於內房板塊，海通國際資產管理部投資策略團隊負責人、董事總經理陳彥甫在接受《投資理財周刊》訪問時表示，事實上，內房板塊在今年以來，股價走勢較受疫情打擊較大的消費股，及科技股表現佳。

本刊翻查資料發現，截至5月26日止，熱門內房股年初至今股價表現普遍勝過熱門消費及科技股如「ATM」，股價比較可點擊下圖查看。

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個別表現較好的內房如中海外 （00688） 、越秀地產 （00123） 及美的置業 （03990） 年初至今股價錄得逾20%升幅。

「而且內地早前下調LPR，有助減輕居民的房貸壓力，料對刺激樓市有一定幫助，加上，地方政府因應自身需要，推出不同的措施，都有助改善對住房的需求，但在房住不炒的前提下，始終較難看到大規模放鬆的空間。」

陳彥甫表示，更看好具國企背景的內房公司，因他們有實力去整合其他房企的資產。

據彭博綜合券商資料顯示，具國企或央企背景的內房如華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 等普遍享有較高估值，而一些民企的估值卻偏低，反映市場預期他們的增長會較慢，房企估值比較可點擊下圖查看。

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