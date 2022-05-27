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北水追高息股 有數計有路捉

名家專區 2022/05/27

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港股二萬關連日展攻防戰，暫力保不失。北水有退潮迹象，昨只錄約30億元淨流入，並一改近期撈低重磅科技股為主的投資取向，較多轉投除息在即的高息中資股，賺取AH股之間的重大息差。

繼中移動（00941）本周三

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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