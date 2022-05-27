北水追高息股 有數計有路捉 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 港股二萬關連日展攻防戰，暫力保不失。北水有退潮迹象，昨只錄約30億元淨流入，並一改近期撈低重磅科技股為主的投資取向，較多轉投除息在即的高息中資股，賺取AH股之間的重大息差。 繼中移動（00941）本周三 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - SEC高層預警 中概提早出局 2022/05/26 SEC高層預警 中概提早出局 透視中港美 - 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 透視中港美 - 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 2022/05/24 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 透視中港美 - 美股跌市 百年不遇？ 2022/05/23 美股跌市 百年不遇？ 透視中港美 - 人行連環降息 救市目標清晰 2022/05/21 人行連環降息 救市目標清晰 恒生指數 石油 電訊商 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 人民幣 港滙 美元