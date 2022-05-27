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中央穩經濟 國指迎升浪

名家專區 2022/05/27

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國務院三日兩會提出穩增長、穩住經濟大盤，反映內地經濟形勢非常嚴峻。而A、H股指數在過去十多年以來，每當中央刺激經濟政策緊急出台，都可以迎來一波大升浪，所以國企指數和上證綜合指數短期有可能已完成築底。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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