中央穩經濟 國指迎升浪 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 國務院三日兩會提出穩增長、穩住經濟大盤，反映內地經濟形勢非常嚴峻。而A、H股指數在過去十多年以來，每當中央刺激經濟政策緊急出台，都可以迎來一波大升浪，所以國企指數和上證綜合指數短期有可能已完成築底。 國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 2022/05/26 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 中字股實力談 - 中藥穩增長 政策送春風 2022/05/26 中藥穩增長 政策送春風 中字股實力談 - 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 2022/05/25 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 中字股實力談 - 潤藥價偏低 政策促增長 2022/05/25 潤藥價偏低 政策促增長 中字股實力談 - 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 2022/05/24 【暗渡陳倉？】港股退守二萬 小雙頂還是好友借跌加倉？（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國國務院 中共中央政治局 新冠肺炎疫情 吉利汽車（00175） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 中興通訊（00763） 比亞迪股份（01211）