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英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 

國際 21:44 2022/05/26

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英國4月份消費者物價指數（CPI）按年增長達到9%，9%是什麼概念？從英國的新聞報道中也完全感受得到，《衛報》指，英國超市失竊情況嚴重了，被偷的東西往往不貴重，如衣物柔順劑等，也多了顧客因無力負擔，在購物流程最後關頭，於收銀處放棄購買部分物品。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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