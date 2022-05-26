英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 國際 21:44 2022/05/26 分享： 分享： 英國4月份消費者物價指數（CPI）按年增長達到9%，9%是什麼概念？從英國的新聞報道中也完全感受得到，《衛報》指，英國超市失竊情況嚴重了，被偷的東西往往不貴重，如衣物柔順劑等，也多了顧客因無力負擔，在購物流程最後關頭，於收銀處放棄購買部分物品。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 穩定幣爆煲 央行審視風險 2022/05/25 穩定幣爆煲 央行審視風險 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 【中國經濟】失業風暴何解 重啟畢業生「上山下鄉」？ 2022/05/24 【中國經濟】失業風暴何解 重啟畢業生「上山下鄉」？ 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 2022/05/23 歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 你可能感興趣 烏戰要終結 割地唯一出路？ 22:06 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 穩定幣爆煲 央行審視風險 22:13 2022/05/25 穩定幣爆煲 央行審視風險 美千年大旱 通脹火上加油 22:34 2022/05/23 美千年大旱 通脹火上加油 最新專欄文章 國金札記 - 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 今日 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 穩定幣爆煲 央行審視風險 2022/05/25 穩定幣爆煲 央行審視風險 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 國金札記 - 穩定幣爆煲 歐央審視風險 2022/05/25 穩定幣爆煲 歐央審視風險 國金札記 - 美千年大旱 通脹火上加油 2022/05/24 美千年大旱 通脹火上加油 經濟 戰爭 政治 通脹 中華煤氣 英國 災難