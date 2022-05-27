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安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平

名家專區 2022/05/27

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雖然，ESG是近年被廣泛提倡，但安本表示，在過去廿餘載的投資中，讓其錄取高回報率的企業，都不乏均具備較高ESG標準的公司。而目前亞太區的PE已跌至一個較低水平，使相關投資更見吸引。

安本（abrdn）於

...

撰文 : 文慶生 安本亞太區行政總裁

欄名 : 名家觀點

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