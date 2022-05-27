安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 雖然，ESG是近年被廣泛提倡，但安本表示，在過去廿餘載的投資中，讓其錄取高回報率的企業，都不乏均具備較高ESG標準的公司。而目前亞太區的PE已跌至一個較低水平，使相關投資更見吸引。 安本（abrdn）於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 文慶生 安本亞太區行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 2022/05/26 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 2022/05/25 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 2022/05/24 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 ESG投資 監管趨成熟 2022/05/20 ESG投資 監管趨成熟 專訪 - 聯博王耀維：中國最佳投資時機 2022/05/19 聯博王耀維：中國最佳投資時機 中國 經濟 美國 新冠肺炎疫情 GDP 5G 亞洲 可持續發展 ESG 電子商貿