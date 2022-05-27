出大招救經濟 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 內地日前召開了全國穩住經濟大盤電話會議，國務院總理李克強提出，紮實推動穩經濟各項政策落地見效，確保二季度經濟合理增長，失業率盡快下降。他又指，一些經濟指標比2020年疫情嚴重時衝擊更大。為了刺激經濟， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 傳統股強勢啓示 2022/05/26 傳統股強勢啓示 交易講場 - 新能源車 VS 燃油車 2022/05/25 新能源車 VS 燃油車 交易講場 - 藍籌新貴值得買？ 2022/05/24 藍籌新貴值得買？ 交易講場 - 阿里受累疫情 上季料少賺3成 2022/05/23 阿里受累疫情 上季料少賺3成 交易講場 - 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 2022/05/21 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 金融 經濟 中國 疫情 港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國龍工（03339） 銀行 失業率 汽車