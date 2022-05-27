內地日前召開了全國穩住經濟大盤電話會議，國務院總理李克強提出，紮實推動穩經濟各項政策落地見效，確保二季度經濟合理增長，失業率盡快下降。他又指，一些經濟指標比2020年疫情嚴重時衝擊更大。為了刺激經濟，

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