  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出大招救經濟

名家專區 2022/05/27

分享：

分享：

內地日前召開了全國穩住經濟大盤電話會議，國務院總理李克強提出，紮實推動穩經濟各項政策落地見效，確保二季度經濟合理增長，失業率盡快下降。他又指，一些經濟指標比2020年疫情嚴重時衝擊更大。為了刺激經濟，

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 傳統股強勢啓示
2022/05/26
傳統股強勢啓示
交易講場 - 新能源車 VS 燃油車
2022/05/25
新能源車 VS 燃油車
交易講場 - 藍籌新貴值得買？
2022/05/24
藍籌新貴值得買？
交易講場 - 阿里受累疫情 上季料少賺3成
2022/05/23
阿里受累疫情 上季料少賺3成
交易講場 - 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊
2022/05/21
3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊
金融 經濟 中國 疫情 港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國龍工（03339） 銀行 失業率 汽車

上一篇文章

防疫退二綫 修復雙循環

下一篇文章

實力用家 伺機搶灘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版