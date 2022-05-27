防疫退二綫 修復雙循環 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 國務院召開「穩住經濟大盤」會議救經濟，力保多項重磅政策落地生效，但市場是否買帳，還要看會議後防疫政策是否會有鬆動。隨着官方對北京和上海疫情作出收尾定調，全力修復經濟「雙循環」階段，正式開啟。 滬釋解封訊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟危急關頭 重建「一個中心」 2022/05/26 經濟危急關頭 重建「一個中心」 國情知聞 - 拯救經濟 發錢還是發券？ 2022/05/25 拯救經濟 發錢還是發券？ 國情知聞 - 「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索 2022/05/24 「發錢」對象惹熱議 兩大群體新探索 國情知聞 - 省級黨代會登場 定地方經濟路向 2022/05/23 省級黨代會登場 定地方經濟路向 國情知聞 - 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 2022/05/21 保障糧食安全 護農夏收成關鍵 經濟 中國 疫情 美國 北京 上海 歐盟 失業率 媒體 外資