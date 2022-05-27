防疫退二綫 修復雙循環

國務院召開「穩住經濟大盤」會議救經濟，力保多項重磅政策落地生效，但市場是否買帳，還要看會議後防疫政策是否會有鬆動。隨着官方對北京和上海疫情作出收尾定調，全力修復經濟「雙循環」階段，正式開啟。

滬釋解封訊

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