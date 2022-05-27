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邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛

名家專區 2022/05/27

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港人最愛到日本旅遊，終有好消息，香港旅行團客6月10日起赴日毋須出示打針紀錄，可免檢測及隔離。官場中人透露，商經局局長邱騰華近日到曼谷出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，趁機向日本方面「成功爭取

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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