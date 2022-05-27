邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 名家專區 2022/05/27 分享： 分享： 港人最愛到日本旅遊，終有好消息，香港旅行團客6月10日起赴日毋須出示打針紀錄，可免檢測及隔離。官場中人透露，商經局局長邱騰華近日到曼谷出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，趁機向日本方面「成功爭取 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港人跟團遊日 下月10起免檢測隔離 今日 港人跟團遊日 下月10起免檢測隔離 你可能感興趣 港人跟團遊日 下月10起免檢測隔離 今日 01:00 港人跟團遊日 下月10起免檢測隔離 最新專欄文章 有政戲 - 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 2022/05/26 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 有政戲 - 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 2022/05/25 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 有政戲 - 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 2022/05/24 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 有政戲 - 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 2022/05/23 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 有政戲 - 第二期5千元消費券 8月才落袋 2022/05/20 第二期5千元消費券 8月才落袋 傅流螢 疫情 疫苗 日本 科興 旅行團 邱騰華 APEC