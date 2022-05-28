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科企績後挾升 轉勢言之尚早

名家專區 2022/05/28

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阿里巴巴（09988）及百度（09888）最新季度業績同勝預期，績後昨分別大升12%及14%。連帶其他重磅科技股亦一擁而上，推動恒生科指數大漲近4%，一時間予人科網股轉勢向好的印象。

先看兩大科企最新季

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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