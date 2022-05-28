科企績後挾升 轉勢言之尚早 名家專區 2022/05/28 分享： 分享： 阿里巴巴（09988）及百度（09888）最新季度業績同勝預期，績後昨分別大升12%及14%。連帶其他重磅科技股亦一擁而上，推動恒生科指數大漲近4%，一時間予人科網股轉勢向好的印象。 先看兩大科企最新季 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水追高息股 有數計有路捉 2022/05/27 北水追高息股 有數計有路捉 透視中港美 - SEC高層預警 中概提早出局 2022/05/26 SEC高層預警 中概提早出局 透視中港美 - 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 透視中港美 - 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 2022/05/24 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 透視中港美 - 美股跌市 百年不遇？ 2022/05/23 美股跌市 百年不遇？ 物流營運股 恒生指數 港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 證監會