吉利完成布局 今年恢復增長 名家專區 2022/05/28 分享： 分享： 中港兩地股市昨日上揚，國務院刺激經濟增長「6招33式」開始為大市帶來支持，措施明確提及汽車消費，可以預期汽車消費政策將出台，吉利汽車（00175）今年有望苦盡甘來，盈利可以恢復高增長。 吉利汽車去年收入 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 2022/05/27 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 中字股實力談 - 中央穩經濟 國指迎升浪 2022/05/27 中央穩經濟 國指迎升浪 中字股實力談 - 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 2022/05/26 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 中字股實力談 - 中藥穩增長 政策送春風 2022/05/26 中藥穩增長 政策送春風 中字股實力談 - 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 2022/05/25 【升市重燃】香港銀禧回歸 港股真係會升？（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 新能源 汽車 吉利汽車（00175） 人民幣 板塊