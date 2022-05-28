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吉利完成布局 今年恢復增長

名家專區 2022/05/28

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中港兩地股市昨日上揚，國務院刺激經濟增長「6招33式」開始為大市帶來支持，措施明確提及汽車消費，可以預期汽車消費政策將出台，吉利汽車（00175）今年有望苦盡甘來，盈利可以恢復高增長。

吉利汽車去年收入

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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