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【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）

研究報告 17:28 2022/06/02

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在香港政府於4月7日起派發電子消費券，以及港府在3月中宣布推出「2022保就業」計劃，消除不少「香港打工仔擔心被炒」的憂慮後，香港政府統計處在昨天收市後公布的本港4月零售銷售數據，，遠勝市場預期，而本文第一至第三版提及較領展 （00823） 及希慎 （00014） ，料繼續為較受惠消費券的股份。

領展績後最新分析，詳見：【下一頁

報告向來有「摩笛」威力的摩根士丹利，最新發表的研究報告便預料，希慎未來60天跑贏大市，發生機率料80%以上，並給予目標價31元，以及「增持」的投資評級。

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摩根士丹利預計，在本地重新開放和消費券（編按：港府在2月底宣布，並於4月7日起派發到市民電子支付工具內）幫助下，香港零售業銷售表現在未來幾個月將保持穩固，這會對希慎有利，而該股目前估值亦具吸引力，現價較每股資產淨值（NAV）折讓62%，加上股息收益率約為6厘。

希慎平均目標價約29.4元 上升空間約23.8%

由今年3月中，即本港Omicron感染人數開始回落，以及港府加推「2022保就」計劃後，至截稿前止，暫有4間券商給予希慎最新目標價（點擊圖片放大）（即是較本文第三版多了星展），平均值高達29.4元，較希慎今天收市價23.75元仍有約23.8%的上升空間。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第四版刊於6月1日 16：58】

香港政府統計處最新公布，4月份本地零售業銷貨價值（臨時數值）按年增11.7%至301.9億元，表現優於本文第一版提及的預期數字；而3月份數字維持按年跌13.8%。政府發言人表示，受惠於本地疫情減退和政府發放第一期消費券，零售業總銷貨價值在連續兩個月按年下跌後，在4月顯著回升11.7%。（詳細分析更新中）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於5月30日 22：16】

領展 （00823） 及希慎 （00014） 較獲券商看好，而九龍倉置業 （01997） 則較被看淡。領展今天股價以陽燭升約1.4%至71.3元收市，而本文第一版已介紹由今年3月中以來，券商給予領展平均目標價約83.91元，即是現價仍有約17.7%的上升空間。

至於希慎，今天股價雖逆市微跌約0.2%至23.7元收市，但是近月抗跌力卻頗強，讀者不用對其今天的微跌過於擔憂。再者，綜合近兩個月券商的平均目標價（點擊圖片放大），仍高達28.4元，即是現價仍有約19.8%的上升空間。

九倉置業現價高過券商平均目標價

至於近期股價表現較波動、與遊客關聯度較高的九倉置業......

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【第二版刊於16：46】

承本文第一版所言，港府早前接連推出加碼版「電子消費券」，以及「2022保就業」，料有助香港經濟，尤其是零售銷售回穩，而領展 （00823） 及希慎 （00014） 有望從中受惠。

事實上，領展在香港及內地零售物業續租高峰期均2024年度或以後（點擊圖片放大），反觀2022年度佔比最少，去年續租減租對領展整體租務表現衝擊有限，而隨着疫情逐步緩和，今年續租減租壓力也減輕。

縱使在一眾券商之中對領展看得最淡的美銀，其早前報告也指，領展的香港零售租戶銷售額增長10.4%，意味去年9月至12月增長13%，而去年12月底出租率達到97.9%的歷史新高（點擊圖片放大），加上領展尚未用完2月宣布的1.2億元「商戶同舟計劃」，認為租金減免總額將低於兩年前的水平。

美銀亦指......

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延伸閱讀：【藍籌業績】領展具3大綫索 周三公布業績不用怕（第二版）

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【第一版刊於08：17】

香港政府今年加碼推出的「電子消費券」，在4月7日起派發到市民的電子支付工具內，加上港府在3月中宣布推出「2022保就業」計劃，令不少在受累疫情行業工作的「打工仔」被裁憂慮在4月得以減少，本周三公布的4月香港零售銷售數據，似乎正好反測試府早前一舉推出過去兩年用過的「大招」能否效奏的初步成績表。當中有沒有受惠股？

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專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

首先，回顧香港的過去兩年多時間內，合共面對了五波的疫情（點擊圖片放大），而零售消費為香港經濟主要命脈之一，港府亦在2020年及2021年分別推出「2020保就業」計劃，以及「電子消費券」（點擊圖片放大），以緩和香港經濟下行的壓力。

雖然病毒的殺傷力隨着變種而下降，但是其傳播能力卻增強，結果港府在第五波疫情初期已提速收緊社交距離措施，結果令疲弱的經濟再次走弱，尤其是餐飲、零售等受累防疫措施的行業可謂「雪上加霜」。因此，港府在今年2月底及3月中，分別加碼推出「電子消費券」（人均金額由5,000元倍增至1萬元），以及推出「2022保就業」計劃。

4月香港零售銷售有望復甦

回顧2021年的電子消費券，首期在8月起應市，而全期金額相當於佔2020年香港零售銷售約11%，結果除了令8月香港零售銷售按年增幅再次擴大（點擊圖片放大），並保住2021年全年香港零售銷售按年增約8.1%。全球四大會計師行之一的羅兵咸永道，在2月底《財政預算案》公布前便保守估計，若今年電子消費券不加碼，仍可推動香港零售銷售增長約7%。

今年電子消費券加碼，佔2021年香港零售銷售約19%。摩根士丹利早前更預計，首批5,000元消費券已於4月初發放，加上社交距離措施於4月20日首階段放寬，在消費券計劃及社交距離措施放寬的推動下，4月零售銷售額將按年轉升1%呈復甦，按月增15%。

券商看好領展跑出 次選希慎

在上述前提下，摩根士丹利看好領展 （00823） 及希慎 （00014） ，而不看好九龍倉置業 （01997） 。另一券商瑞銀上周發表的報告更認為在香港食品通脹環境下，領展處於最有利的位置，並重申領展「買入」的投資評級，以及在淡市下，將領展的目標價由82元調升至84.3元。

瑞銀指，本港3月和4月食品通脹率分別達到4.6%和4%，這將有利於領展租戶的銷售，因領展......

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此外，據彭博記錄券商對領展預測估值資料（點擊圖片放大），領展現價估值也較其上市至今的平均值有一定吸引力。更多關於領展的分析，詳見：【業績前瞻】【估值

（詳細分析更新中）

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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