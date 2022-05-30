  • 28°C
香港時間 : 2022530日 (週一) 08:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博收租相關股

研究報告 08:17 2022/05/30

分享：

分享：

香港政府今年加碼推出的「電子消費券」，在4月7日起派發到市民的電子支付工具內，加上港府在3月中宣布推出「2022保就業」計劃，令不少在受累疫情行業工作的「打工仔」被裁憂慮在4月得以減少，本周三公布的4月香港零售銷售數據，似乎正好反測試府早前一舉推出過去兩年用過的「大招」能否效奏的初步成績表。當中有沒有受惠股？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

首先，回顧香港的過去兩年多時間內，合共面對了五波的疫情（點擊圖片放大），而零售消費為香港經濟主要命脈之一，港府亦在2020年及2021年分別推出「2020保就業」計劃，以及「電子消費券」（點擊圖片放大），以緩和香港經濟下行的壓力。

雖然病毒的殺傷力隨着變種而下降，但是其傳播能力卻增強，結果港府在第五波疫情初期已提速收緊社交距離措施，結果令疲弱的經濟再次走弱，尤其是餐飲、零售等受累防疫措施的行業可謂「雪上加霜」。因此，港府在今年2月底及3月中，分別加碼推出「電子消費券」（人均金額由5,000元倍增至1萬元），以及推出「2022保就業」計劃。

4月香港零售銷售有望復甦

回顧2021年的電子消費券，首期在8月起應市，而全期金額相當於佔2020年香港零售銷售約11%，結果除了令8月香港零售銷售按年增幅再次擴大（點擊圖片放大），並保住2021年全年香港零售銷售按年增約8.1%。全球四大會計師行之一的羅兵咸永道，在2月底《財政預算案》公布前便保守估計，若今年電子消費券不加碼，仍可推動香港零售銷售增長約7%。

今年電子消費券加碼，佔2021年香港零售銷售約19%。摩根士丹利早前更預計，首批5,000元消費券已於4月初發放，加上社交距離措施於4月20日首階段放寬，在消費券計劃及社交距離措施放寬的推動下，4月零售銷售額將按年轉升1%呈復甦，按月增15%。

券商看好領展跑出 次選希慎

在上述前提下，摩根士丹利看好領展 （00823） 及希慎 （00014） ，而不看好九龍倉置業 （01997） 。另一券商瑞銀上周發表的報告更認為在香港食品通脹環境下，領展處於最有利的位置，並重申領展「買入」的投資評級，以及在淡市下，將領展的目標價由82元調升至84.3元。

瑞銀指，本港3月和4月食品通脹率分別達到4.6%和4%，這將有利於領展租戶的銷售，因領展......

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，據彭博記錄券商對領展預測估值資料（點擊圖片放大），領展現價估值也較其上市至今的平均值有一定吸引力。更多關於領展的分析，詳見：【業績前瞻】【估值

（詳細分析更新中）

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

 

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈
今日
建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈
【抗通脹+贏加息】3隻低估值及具質素增長收息股（不斷更新）
2022/05/29
【抗通脹+贏加息】3隻低估值及具質素增長收息股（不斷更新）
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
今日
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
【藍籌季息】中電首季股息果然不變 3個原因港業續看俏（第四版）
2022/05/20
【藍籌季息】中電首季股息果然不變 3個原因港業續看俏（第四版）
【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意（第四版）
2022/04/27
【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意（第四版）

你可能感興趣

建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈
今日 00:01
建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈
【抗通脹+贏加息】3隻低估值及具質素增長收息股（不斷更新）
16:31 2022/05/29
【抗通脹+贏加息】3隻低估值及具質素增長收息股（不斷更新）
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
今日 08:00
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股

知多啲

領展 每股極保守值73.52元
領展 每股極保守值73.52元
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
【藍籌季息】中電首季股息果然不變 3個原因港業續看俏（第四版）
【藍籌季息】中電首季股息果然不變 3個原因港業續看俏（第四版）
【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意（第四版）
【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意（第四版）
【老牌藍籌】四叔系 煤氣輸恒地（第四版）
【老牌藍籌】四叔系 煤氣輸恒地（第四版）

最新專欄文章

【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
今日
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
【內房前瞻】下半年內房銷售迎「蜜月期」？板塊估值有望修復（第四版）
2022/05/28
【內房前瞻】下半年內房銷售迎「蜜月期」？板塊估值有望修復（第四版）
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
2022/05/27
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
【中國智造】比亞迪技術又升級 瑞信：新車與特斯拉競爭
2022/05/26
【中國智造】比亞迪技術又升級 瑞信：新車與特斯拉競爭
【快將收息】30隻高息股未來一周除淨 息率最高17厘
2022/05/26
【快將收息】30隻高息股未來一周除淨 息率最高17厘
目標價 餐飲 零售 通脹 防疫措施 電子消費券 保就業 受惠股 領展 希慎

下一篇文章

【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版