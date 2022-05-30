加元待升破1.27阻力

對於本周三加央行議息會議加息半厘，把息率推上1.5厘水平，基本上無太大懸念。另邊廂，現時加拿大2年期及10年期債息率，均較美國同年期債息率要高，料這也有助增強加元吸引力。由於聯儲局於7月後加息步伐變得

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