加元待升破1.27阻力 名家專區 2022/05/30 分享： 分享： 對於本周三加央行議息會議加息半厘，把息率推上1.5厘水平，基本上無太大懸念。另邊廂，現時加拿大2年期及10年期債息率，均較美國同年期債息率要高，料這也有助增強加元吸引力。由於聯儲局於7月後加息步伐變得 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元調整或近尾聲 今日 美元調整或近尾聲 歐元長遠看淡 今日 歐元長遠看淡 英鎊待1.28美元沽 今日 英鎊待1.28美元沽 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 澳元支持位上調至70美仙 今日 澳元支持位上調至70美仙 你可能感興趣 美元調整或近尾聲 今日 01:00 美元調整或近尾聲 歐元長遠看淡 今日 01:00 歐元長遠看淡 英鎊待1.28美元沽 今日 01:00 英鎊待1.28美元沽 最新專欄文章 美元調整或近尾聲 今日 美元調整或近尾聲 紐元上升目標調升至67美仙 今日 紐元上升目標調升至67美仙 澳元支持位上調至70美仙 今日 澳元支持位上調至70美仙 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 英鎊待1.28美元沽 今日 英鎊待1.28美元沽 美國聯儲局 加拿大央行 澳洲央行 美元 美滙指數 美滙 加息 歐元 英鎊 日圓