能源問題對歐盟經濟的衝擊，料只是首波，而下一波衝擊相信是糧食問題。

為壓抑不斷上升的通脹，上周歐央行行長拉加德一連數天，向市場表達該行加息的強烈意向，揚言不排除到9月將脫離負息（歐元區息率現為負0.5厘

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