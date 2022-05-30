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美元調整或近尾聲

名家專區 2022/05/30

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能源問題對歐盟經濟的衝擊，料只是首波，而下一波衝擊相信是糧食問題。

為壓抑不斷上升的通脹，上周歐央行行長拉加德一連數天，向市場表達該行加息的強烈意向，揚言不排除到9月將脫離負息（歐元區息率現為負0.5厘

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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