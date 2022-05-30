美元調整或近尾聲 名家專區 2022/05/30 分享： 分享： 能源問題對歐盟經濟的衝擊，料只是首波，而下一波衝擊相信是糧食問題。 為壓抑不斷上升的通脹，上周歐央行行長拉加德一連數天，向市場表達該行加息的強烈意向，揚言不排除到9月將脫離負息（歐元區息率現為負0.5厘 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元長遠看淡 今日 歐元長遠看淡 英鎊待1.28美元沽 今日 英鎊待1.28美元沽 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 澳元支持位上調至70美仙 今日 澳元支持位上調至70美仙 紐元上升目標調升至67美仙 今日 紐元上升目標調升至67美仙 你可能感興趣 歐元長遠看淡 今日 01:00 歐元長遠看淡 英鎊待1.28美元沽 今日 01:00 英鎊待1.28美元沽 日圓有機會重返130 今日 01:00 日圓有機會重返130 最新專欄文章 加元待升破1.27阻力 今日 加元待升破1.27阻力 紐元上升目標調升至67美仙 今日 紐元上升目標調升至67美仙 澳元支持位上調至70美仙 今日 澳元支持位上調至70美仙 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 英鎊待1.28美元沽 今日 英鎊待1.28美元沽 美國聯儲局 加拿大央行 澳洲央行 美元 美滙指數 美滙 加息 歐元 英鎊 日圓