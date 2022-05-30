【港股展望】海通國際陳彥甫：恒指短期維持20000點波動

針對中國宏觀經濟下行壓力增加，國務院總理李克強在5月25日穩經濟大盤會議上宣布，由六方面推33項一籃子措施。海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「穩經濟措施其實從4月中已經有所預期，要等這些措施效果出現，提振作用才會更明顯，而恒指上周五的反彈更大程度是由外圍所帶動。」

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「短時間內，港股料仍在20000點上下波動，但再次跌破3月低位（18235點）的機會較低。若疫情持續好轉，刺激經濟政策持續出台，則有利港股反彈。」

此外，陳彥甫認為投資者對下半年前景不用太悲觀，因疫情最壞時間已過，上海已逐步開始解封，中國經濟料將在第二季內見底，加上中國貨幣政策偏向寬鬆，而歐美國家則走向緊縮，對港股及A股帶來利好作用。

他估計，疫情和經濟方面，均會在年中見轉捩點，股市有機會出現「先低後高」格局。

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在投資風格上，陳彥甫看好價值股會繼續跑贏增長股，他指出，在過去6個月，明顯看到價值回歸的現象，但如果市場明顯好轉，增長股也可以有一波反彈。

陳彥甫看好能源板塊在未來仍有增長空間，料油價在未來一段時間將保持在高位。

「俄烏戰事在短期內仍未有結束迹象，能源供應仍偏緊，加上過去幾年新產量投資不足，故仍看好行業前景。」陳彥甫亦看好香港本地經濟最差情況已經過去，在美國開展加息周期的情況下，對香港金融股有利，看好銀行息差收入將隨息口上升而增加。

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